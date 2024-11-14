Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в корсете для рекламы духов

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда духов и свечей XO Khloe. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость предстала в прозрачном корсете телесного цвета с бюстгальтером пуш-ап. Помимо этого, звезда надела трусы в тон, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. Специалисты сделали ей укладку и яркий макияж с графическими стрелками.

В мае Хлои Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп. Знаменитость была запечатлена на палубе яхты. Она похвасталась фигурой в бикини черного цвета, повязав на талию парео.