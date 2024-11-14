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01:00, 14 ноября 2024Ценности

Хлои Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в корсете для рекламы духов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: FableticsxKhloé

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда духов и свечей XO Khloe. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость предстала в прозрачном корсете телесного цвета с бюстгальтером пуш-ап. Помимо этого, звезда надела трусы в тон, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. Специалисты сделали ей укладку и яркий макияж с графическими стрелками.

В мае Хлои Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп. Знаменитость была запечатлена на палубе яхты. Она похвасталась фигурой в бикини черного цвета, повязав на талию парео.

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