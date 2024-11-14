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21:19, 14 ноября 2024Мир

Хуситы использовали десятки ракет и БПЛА для атаки Израиля

Хуситы за неделю использовали 29 ракет и БПЛА для атаки Израиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» за минувшую неделю использовали 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет для нанесения ударов по торговым судам, кораблям, а также объектам, расположенным на территории Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера движения.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси сообщил, что на этой неделе были проведены военные операции с использованием 29 беспилотников, баллистических и крылатых ракет. «Целью наших операций, которые проводились на территории оккупированной Палестины, стали районы Яффо, Ашкелон и Умм-эр-Рашраш», — говорится в сообщении.

Он также рассказал об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн». По его словам, после удара хуситов авианосец отдалился от йеменского побережья на несколько сотен миль.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что йеменские ополченцы-хуситы атаковали эсминцы Военно-морских сил США в Красном море с применением ракет и БПЛА. Райдер добавил, что в результате ударов корабли не пострадали. Он также подчеркнул, что все ракеты были перехвачены американской стороной.

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