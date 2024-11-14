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19:45, 14 ноября 2024Наука и техника

iPhone 16 Pro резко подешевел

Hi-Tech Mail: iPhone 16 Pro резко подешевел
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Флагманский iPhone 16 Pro резко подешевел в России на 40 процентов и продается чуть более чем за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Когда модель только появилась на отечественном рынке, ее стоимость была 170 тысяч рублей. Спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч, а сейчас в последние дни распродажи онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro за 105-115 тысяч рублей.

Сообщается, что на данный момент самым выгодным вариантом для покупки устройства остается заказ из-за рубежа. На маркетплейсах можно найти iPhone 16 Pro за 105 тысяч рублей, к этой сумме нужно добавить пошлину в размере около 14 тысячи рублей. Однако даже с учетом этого, покупка остается выгодной.

Смартфон iPhone 16 Pro получил корпус из титана и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей, процессор A18 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти. Флагман имеет тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3582 миллиампер-часов. Более дорогой iPhone 16 Pro Max отличается от телефона наличием 6,9-дюймового экрана и батареи емкостью 4685 миллиампер-часов.

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