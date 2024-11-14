Критиковавшего Зеленского депутата обвинили в госизмене

Депутату на Украине предъявили обвинение после конфликта с офисом Зеленского

Народному депутату Украины Евгению Шевченко, вступившему в конфликт с офисом президента Владимира Зеленского, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом пишет Государственное бюро расследований страны в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, Шевченко обвиняется в связях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и в «дискредитации действующей власти».

«Депутат распространял информацию, утверждавшую в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира», — говорится в пресс-релизе ведомства.