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18:15, 14 ноября 2024Бывший СССР

Критиковавшего Зеленского депутата обвинили в госизмене

Депутату на Украине предъявили обвинение после конфликта с офисом Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Народному депутату Украины Евгению Шевченко, вступившему в конфликт с офисом президента Владимира Зеленского, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом пишет Государственное бюро расследований страны в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, Шевченко обвиняется в связях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и в «дискредитации действующей власти».

«Депутат распространял информацию, утверждавшую в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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