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11:41, 14 ноября 2024Путешествия

Летевший в Грузию самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Кутаиси самолет вернулся в Москву из-за проблем с кондиционированием
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Грузию самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте из-за технической проблемы. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 12 ноября со следовавшим из Москвы в Кутаиси Sukhoi Superjet 100. Практически сразу после вылета экипаж доложил о некорректной работе системы кондиционирования.

Отмечается, что пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета, а также запросили зону ожидания для выработки топлива. В результате воздушное судно благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Ранее у направлявшегося из России в Египет самолета авиакомпании Almasria Airlines возникли проблемы с шасси в небе. Инцидент случился со следовавшим из Перми в Шарм-эш-Шейх Airbus A312. После вылета пилоты сообщили о поломке шасси.

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