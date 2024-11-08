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18:03, 8 ноября 2024Путешествия

У летевшего в Египет самолета с россиянами возникли проблемы с шасси в небе

У летевшего из Перми в Шарм-эш-Шейх самолета возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

У летевшего из России в Египет самолета авиакомпании Almasria Airlines возникли проблемы с шасси в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в пятницу, 8 ноября, со следовавшим из Перми в Шарм-эш-Шейх Airbus A312. После вылета пилоты сообщили о поломке шасси.

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«Экипаж выполнил орбиту (разворот с максимальным креном — прим. «Ленты.ру»), доложил о разрешении проблемы с шасси и продолжил полет по запланированному маршруту, — говорится в сообщении. — Аварийный статус не объявлял».

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту популярного курортного города. Никто не пострадал.

Ранее направлявшийся в Египет самолет «Уральских авиалиний» сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Инцидент произошел со следовавшим из Москвы в Шарм-эш-Шейх лайнером с пассажирами на борту.

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