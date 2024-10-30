Вылетевший в Египет самолет с россиянами на борту кружил в небе над столицей и вернулся

Летевший в Шарм-эш-Шейх самолет вернулся в Домодедово из-за проблем с шасси

Летевший в Египет самолет «Уральских авиалиний» сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

Инцидент произошел со следовавшим из Москвы в Шарм-эш-Шейх лайнером с пассажирами на борту. Отмечается, что воздушное судно долгое время кружило в небе над российской столицей, затем вернулось в Домодедово.

Позднее стало известно, что самолет не смог выполнить рейс из-за проблем с шасси. Поэтому, чтобы безопасно приземлиться в аэропорту вылета, пилотам было необходимо выработать топливо. Это и стало причиной его длительного нахождения в воздухе.

Ранее в самолете авиакомпании Qatar Airways с россиянами на борту отказал автопилот в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Доху Boeing 787-800 27 октября. Экипаж лайнера доложил об аварийной ситуации и принял решение следовать на аэродром вылета.

