В самолете с россиянами на борту отказал автопилот в небе

Aviaincident: в летевшем из Москвы в Доху самолете отказал автопилот в небе

В самолете авиакомпании Qatar Airways с россиянами на борту отказал автопилот в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Доху Boeing 787-800 27 октября. Экипаж лайнера доложил об аварийной ситуации и принял решение следовать на аэродром вылета.

В результате воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту Шереметьево, никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет провалился в дыру в аэропорту Дохи и попал на видео. Отмечается, что колеса правой основной стойки шасси лайнера застряли в дренажном отверстии ливневой системы.