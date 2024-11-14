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13:25, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко допустил женщину на должность президента при одном условии

Лукашенко: женщина станет президентом при условии отсутствия военных проблем
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Женщина когда-нибудь станет президентом Белоруссии, но при условии отсутствия военных проблем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

«В Беларуси президент — главнокомандующий (...) Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — заявил он.

Лукашенко добавил, что со временем в Белоруссии подойдут к избранию женщины президентом. Однако он считает, что сейчас не время для этого.

Ранее в Белоруссии из предвыборной гонки на выборы президента в 2025 году вышла начальник по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова. По ее словам, никто не сможет обеспечить безопасность страны кроме Александра Лукашенко.

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