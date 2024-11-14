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15:39, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал отказ двух претендентов от участия в выборах

Лукашенко прокомментировал отказ Чемодановой и Бобрикова от участия в выборах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выход из кампании по выборам президента двух ее участников: Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова. Его слова передает БелТа.

Он сообщил, что его проинформировали, что Чемоданова и Бобриков вышли из гонки. Пл его словам, что произошло потому, что внутри организаций, в которых они работают, решение выдвинуть свои кандидатуры на пост президента не понимают.

«Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено, как бы кому-то этого ни хотелось», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что женщина станет президентом при условии отсутствия военных проблем. Он добавил, что со временем в Белоруссии подойдут к избранию женщины президентом, но сейчас не время для этого.

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