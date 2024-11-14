Лукашенко прокомментировал отказ двух претендентов от участия в выборах

Лукашенко прокомментировал отказ Чемодановой и Бобрикова от участия в выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выход из кампании по выборам президента двух ее участников: Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова. Его слова передает БелТа.

Он сообщил, что его проинформировали, что Чемоданова и Бобриков вышли из гонки. Пл его словам, что произошло потому, что внутри организаций, в которых они работают, решение выдвинуть свои кандидатуры на пост президента не понимают.

«Нет никакого страха, что будут участвовать все, кто захочет. Мы больше не дадим возможность страну ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить. Это исключено, как бы кому-то этого ни хотелось», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что женщина станет президентом при условии отсутствия военных проблем. Он добавил, что со временем в Белоруссии подойдут к избранию женщины президентом, но сейчас не время для этого.

