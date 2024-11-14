Минобороны раскрыло данные о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Курской и Белгородской областями

В ночь на четверг, 14 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина пыталась ударить по двум регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных об этом там не привели.

Днем ранее, 13 ноября, Россию пытались атаковать 20 беспилотников. По семь дронов уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.