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13:31, 14 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны Украины призналось в мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом

Спикер Минобороны Украины Лазуткин заявил о мобилизации людей с ВИЧ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом. Это признал спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин, передает «Страна.ua» в Telegram.

Как он утверждает, мобилизованные выполняют различные задачи в зависимости от стадии болезни. Спикер также заявил, что некоторые люди с ВИЧ и туберкулезом служат в тылу.

При этом Лазуткин отметил, что служба в украинских Вооруженных силах невозможна, если человек болеет активной формой туберкулеза. Такое обстоятельство он назвал причиной для снятия с воинского учета.

Ранее о мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом сообщил депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Он объяснил, что это разрешает приказ Минобороны и Минздрава Украины. Депутат понадеялся, что на документ обратят внимание.

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