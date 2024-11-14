На Камчатке началась операция по спасению оказавшейся в ловушке косатки

На Камчатке сотрудники МЧС приступили к спасению выброшенной на берег косатки

На Камчатке начали операцию по спасению косатки, оказавшейся в ловушке мелководного залива. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Молодая самка застряла на мели Охотского моря. Из-за отлива она не могла нормально дышать, и на ее коже стали появляться трещины. Прибывшие сотрудники МЧС переместили косатку с помощью большегрузной техники поближе к глубине. Когда начнется прилив, она сможет уплыть.

Чтобы животное смогло дожить до этого, спасатели обливали ее водой вручную. Министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев отметил на своей странице во «ВКонтакте», что состояние найденной косатки оценивается как плохое. Он предположил, что она оказалась на берегу во время шторма и пролежала там достаточно долго, пока ее не заметили. «В этот раз шансов гораздо меньше», — оценил шансы спасти косатку Лебедев.

Ранее сообщалось, что в октябре семейство косаток, которое оказалось в ловушке на Камчатке, удалось спасти благодаря помощи россиян. Вместе со спасателями они подложили специальную сеть под животных и начали вытягивать их с мели.