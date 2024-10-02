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19:26, 2 октября 2024Моя страна

Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

На Камчатке оказавшиеся на мели косатки спаслись благодаря людям и ушли в море

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Семейству косаток, которое оказалось в ловушке на Камчатке, удалось спастись благодаря помощи россиян. О счастливом окончании операции сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В общем счете стая морских млекопитающих провела на мели десять часов. Все это время российские спасатели непрерывно поливали четырех китообразных водой и даже пытались перетащить их на глубину вручную, поскольку техника увязла бы из-за илистого дна.

Когда уровень воды подрос, к операции подключились неравнодушные очевидцы события. Вместе со спасателями они подложили специальную сеть под косаток и начали вытягивать их с мели.

А благодаря тому, что косаток обливали водой, в себя пришла особь, которую считали неживой.

При этом в течение всего времени операции поблизости плавал самый маленький представитель стаи. На опубликованном видео, можно увидеть, что малыш прижимался к маме, застрявшей на мели, и с нетерпением ждал отплытия на глубину.

В итоге семейство китообразных успешно дождалось прилива и уплыло в море в сопровождении спасателей на лодке.

Спасательную операцию начали утром 2 октября. Министр по чрезвычайным ситуациям в российском регионе Сергей Лебедев объяснил, почему единственный способ оказать помощь — поливать косаток водой вручную.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту в районе мыса Врангеля в Хабаровском крае, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. Ученые наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее стало известно, что загнанному на мель редкому киту помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя тоже попасть в ловушку.

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      Варвара Кошечкина
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