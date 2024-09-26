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21:01, 26 сентября 2024Моя страна

Заботливый кит помог попавшему в ловушку сородичу и попал на видео

В Хабаровском крае попавшему в ловушку гренландскому киту помогал сородич

В Хабаровском крае заметили заботливого кита, который помогал попавшему в ловушку сородичу. Видеозапись, на которую попали два крупных морских млекопитающих, сняли очевидцы события, передает Telegram-канал Amur Mash.

Накануне стало известно, что краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. В результате кит смог дождаться прилива и благополучно уплыть на глубину.

Теперь же стало известно, что гренландскому киту, загнанному на мель в бухте Врангеля, помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя тоже попасть в ловушку. После тщетных попыток кит бросать сородича в беде не стал, с помощью хвоста он окатывал его водой до тех пор, пока не начался прилив.

«Своих не бросаем», — прокомментировал на видео один из очевидцев события.

Ранее россиянам рассказали о лучших местах в стране для наблюдения за китами. Так, на первом месте рейтинга оказались Командорские острова на Камчатке, где водятся серые и горбатые киты, а также косатки. После Камчатки в списке расположились Шантарские острова на Дальнем Востоке.

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      Варвара Кошечкина
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