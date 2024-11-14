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10:30, 14 ноября 2024Бывший СССР

Позицию Байдена по Украине назвали «политической импотенцией»

Экс-глава МИД Украины Огрызко назвал «политической импотенцией» позицию Байдена
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко назвал «политической импотенцией» позицию нынешнего президента США Джо Байдена и его администрации по конфликту. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

При этом бывший министр иностранных дел отметил, что Байден имеет шанс сделать решительные шаги в пользу Киева до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По его мнению, нынешнему американскому главе нечего терять. Огрызко подчеркнул, что Байден через два месяца уйдет в историю.

«Сделай хоть что-нибудь, чтобы тебя запомнили как человека, способного на решительные шаги», — призвал он. Как утверждает экс-глава МИД, Байден мог бы разрешить удары вглубь российской территории и поставить гораздо больше вооружений для этого.

Ранее стало известно, что администрация Байдена планирует срочно отправить Киеву последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Команда нынешнего американского лидера ожидает прекращения поставок Украине оружия с момента вступления Трампа на пост президента США.

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