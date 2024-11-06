Байден отправит Украине последний пакет помощи

Администрация Байдена намерена отправить Украине последние $6 млрд помощи

Администрация президента США Джо Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч.

«Администрация Байдена планирует в спешном порядке перечислить оставшиеся шесть миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности к моменту инаугурации [Дональда Трампа]», — написал журналист.

Он подчеркнул, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Трампа на должность президента США.

Ранее сообщалось, что Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Трампа на выборах президента США. Трамп может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой Украина рискует потерять еще больше позиций в Донбассе.