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18:17, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о возвращении беженцев в Мариуполь

В Киеве рассказали о возвращении жителей Мариуполя в город
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись в город. Об этом заявил назначенный Киевом мэр города Петр Андрющенко, передает РИА Новости.

«Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна — отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины», — рассказал чиновник.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из-за социально-экономических трудностей внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Вооруженным силам республики территории.

Он отметил, что руководство страны должно прямо говорить, на какую денежную помощь могут рассчитывать эвакуированные, так как сейчас эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.

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