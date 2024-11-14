На Украине рассказали о возвращении беженцев в Мариуполь

В Киеве рассказали о возвращении жителей Мариуполя в город

Треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись в город. Об этом заявил назначенный Киевом мэр города Петр Андрющенко, передает РИА Новости.

«Пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых осталось жилье, уцелело. Причина очень ясна — отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины», — рассказал чиновник.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из-за социально-экономических трудностей внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Вооруженным силам республики территории.

Он отметил, что руководство страны должно прямо говорить, на какую денежную помощь могут рассчитывать эвакуированные, так как сейчас эта ситуация вызывает серьезное беспокойство.