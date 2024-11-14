Подоляк: Киев может предложить Трампу частичную замену контингента США в Европе

Украина может предложить избранному президенту США Дональду Трампу частичную замену военного контингента США в Европе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica.

По его словам, Киев повысил военную подготовку своих солдат и может предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах. Также он предложил США совместную работу с запасами редких минералов, которые имеются у Украины, таких как литий и титан. По словам Подоляка, власти Украины ожидают от Трампа ужесточение экономических санкций против России, в том числе в нефтяном секторе.

Ранее стало известно, что выдвинутая Трампом на пост главы американской Национальной разведки Тулси Габбард с 2022 года находится в базе украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в работе на российские спецслужбы.