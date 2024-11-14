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10:44, 14 ноября 2024Мир

Кандидата на пост главы разведки США заметили в базе «Миротворца»

Выдвинутая Трампом на пост главы разведки Габбард находится в базе «Миротворца»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Выдвинутая избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы американской Национальной разведки Тулси Габбард с 2022 года находится в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

«Вероятно, является агентом российских спецслужб», — указано в описании под фото Габбард на украинском сайте.

Также Габбард обвинили в распространении якобы ложной информации и участии «в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля».

Ранее Дональд Трамп выбрал бывшего члена Палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард директором Национальной разведки США. Габбард долгое время представляла штат Гавайи в Палате представителей Конгресса, а в 2020 году участвовала в праймериз Демократической партии на пост кандидата в президенты. С ее выступлениями часто связывают провал кампании Камалы Харрис в 2020-м за выдвижение, так как она часто критиковала ее. В 2022 году Габбард заявила о выходе из партии из-за идеологических разногласий и спустя два года поддержала Трампа на президентских выборах.

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