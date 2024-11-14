Трамп выбрал главой разведки бывшего демократа

Трамп назначил Тулси Габбард директором Национальной разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего члена Палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард директором Национальной разведки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы», — приводит телеканал слова Трампа.

Габбард долгое время представляла штат Гавайи в Палате представителей Конгресса, а в 2020 году участвовала в праймериз Демократической партии на пост кандидата в президенты. С ее выступлениями часто связывают провал кампании Камалы Харрис того года за выдвижение, так как она часто критиковала ее выступления. В 2022 году Габбард заявила о выходе из партии из-за идеологических разногласий и спустя два года поддержала Трампа на президентских выборах.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.