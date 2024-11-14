Начальника отдела полиции и следователя российского города арестовали по делу о взятках

В Москве арестовали главу отдела полиции Таганрога и следователя за взятки

В Москве Басманный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Таганрогу Виталия Шмыкова и следователя Антона Васильченко по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в отношении Шмыкова и Васильченко было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Они заключены под стражу до 12 января 2025 года.

По данным следствия, фигуранты действовали вместе с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного управления России по Ростовской области полковником юстиции Русланом Багмутом. Все вместе они получили взятку в размере 3,5 миллиона рублей от предпринимателя за незаконное прекращение проверки по делу о реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

26 сентября стало известно об аресте полковника Багмута. Следствие считает, что в марте 2023 года он получил в качестве посредника взятку для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов в регионе. За денежные средства предприниматель, выступающий в роли взяткодателя, надеялся получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.