Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 14 ноября 2024Забота о себе

Назван самый вредный алкоголь

Daily Mail: любители пива чаще ведут нездоровый образ жизни и имеют ожирение
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Любители пива ведут нездоровый образ жизни и имеют ожирение чаще, чем люди, предпочитающие вино и крепкие спиртные напитки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечает издание, исследователи проанализировали данные о пищевых привычках и образе жизни 1900 добровольцев, которые для научного эксперимента были разделены на четыре группы по типу предпочитаемого алкоголя. 38,9 процента участников потребляли только пиво, 21,8 процента — только вино, 18,2 процента людей пили только крепкий алкоголь, 21,1 процента — сочетали несколько видов спиртных напитков.

Их образ жизни оценивали по 100-балльной шкале, в которой учитывают разнообразие пищи, умеренность и сбалансированность питания и другие критерии. Самые плохие показатели продемонстрировали любители пива: они набрали 49 баллов против 55 баллов у людей, предпочитающих вино, и 53 баллов у тех, кто пил крепкие напитки, или тех, кто сочетал разный алкоголь. На основании этих результатов специалисты назвали пиво наиболее вредящим здоровью алкоголем.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

В материале отмечается, что предпочитающие пиво люди не только хуже питаются, но и больше курят, меньше двигаются, больше ленятся и потребляют больше калорий, что повышает риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Доктор Мэдлин Новак, комментируя эти результаты, заявила, что негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, включая заболевания печени, часто могут усугубляться неправильным питанием.

Ранее кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял главные мифы об алкоголизме. Он заявил, что утверждение о полезных свойствах ряда алкогольных напитков, в частности, пива, является опасным заблуждением.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники МЧС приступили к разбору остатков рухнувшего автомобильного моста в Крыму. Работы займут около суток

      В России разработали стратегию «семейноцентризма» для ускорения рождаемости

      Россиянка спустя девять лет потребовала отменить развод с не вернувшимся с СВО бойцом

      Под Москвой таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

      В США ужаснулись кадровой политике Трампа

      Россиянин расправился со сторожем фермерского хазяйства и получил 17 лет колонии

      Рогов предупредил об угрозе окружения группировки ВСУ в Курахово

      В России спрогнозировали трехкратное снижение квоты на вывоз зерна

      Назван самый вредный алкоголь

      Спикера Палаты представителей США выдвинули на новый срок при поддержке Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше