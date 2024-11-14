Названо число получивших ранения в результате обстрела ВСУ жителей Горловки

Приходько: 14 жителей Горловки получили ранения в результате обстрела ВСУ

14 жителей Горловки Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число пострадавших назвал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ, возросло до 14», — написал чиновник.

В конце октября Приходько рассказал о «тихой атаке» украинского БПЛА на автобус. По его словам, перед атакой ВСУ выключили у беспилотного летательного аппарата винты.