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17:02, 14 ноября 2024Бывший СССР

Названо число получивших ранения в результате обстрела ВСУ жителей Горловки

Приходько: 14 жителей Горловки получили ранения в результате обстрела ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: IZ.RU

14 жителей Горловки Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число пострадавших назвал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ, возросло до 14», — написал чиновник.

В конце октября Приходько рассказал о «тихой атаке» украинского БПЛА на автобус. По его словам, перед атакой ВСУ выключили у беспилотного летательного аппарата винты.

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