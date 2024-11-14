Немецкие военные пожаловались на преподавание «английского для домохозяек»

Focus: в бундесвере жалуются на преподавание «английского для домохозяек»

Военнослужащие бундесвера жалуются на качество преподавания английского во время службы. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

«Нам нет никакого толка от того, что мы сможем говорить об отпуске или заказывать в баре пиво, которое нам все равно пить нельзя», — приводит издание слова одного из немецких солдат.

По словам военных, им приходится изучать «английский для домохозяек» вместо международных военных терминов, которые нужны при взаимодействии с коллегами из стран-союзниц Германии.

Ранее стало известно, что европейские военные инструкторы одолжили у музеев советские танки для обучения украинских военных.