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20:27, 11 ноября 2024Мир

Европейские инструкторы одолжили у музеев советские танки

Reuters: европейские инструкторы одолжили у музеев советские танки
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Инструкторы миссии Европейского союза (ЕС) по оказанию военной помощи Киеву (EUMAM) одолжили у музеев советские танки в рамках обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Старые советские танки одолжили у музеев, чтобы помочь подготовить украинские войска», — отмечается в материале агентства по итогам разговора с главой немецкого подразделения миссии, генерал-лейтенантом бундесвера Андреасом Марлоу.

Кроме того, помимо взятой техники европейские инструкторы выкопали сеть окопов, которая, по их мнению, похожа на российские оборонительные системы.

Ранее глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена передать Украине порядка десяти дальнобойных ракет SCALP, которые могут применяться для ударов вглубь территории России. Он также подчеркнул, что после окончания конфликта Франция продолжит поддержку ВСУ и поставку военной техники.

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