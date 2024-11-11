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20:16, 11 ноября 2024Мир

Франция захотела передать Украине дальнобойное оружие

Глава Минобороны Лекорню: Франция намерена передать Украине ракеты SCALP
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция намерена передать Украине порядка десяти дальнобойных ракет SCALP, которые могут применяться для ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Journal du dimanche.

«Мы вновь начнем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты в зоне боевых действий (...) А чтобы Украина могла наносить удары за пределами линии фронта, я одобрил отправку ей около десяти ракет SCALP, как это обещал сделать президенту республики [Украины] Владимиру Зеленскому», — рассказал глава оборонного ведомства.

Лекорню также подчеркнул, что после окончания конфликта Франция продолжит поддержку Вооруженных сил Украины, включая поставки вооружений и тренировку военных.

Ранее Лекорню заявил, что Россия якобы является «главной угрозой» Франции среди всех других стран. По словам министра, Москва противодействует интересам Франции в Африке. Он считает, что Россия ведет информационную войну и действует «агрессивно» в отношении французских военнослужащих.

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