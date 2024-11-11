Франция захотела передать Украине дальнобойное оружие

Франция намерена передать Украине порядка десяти дальнобойных ракет SCALP, которые могут применяться для ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Journal du dimanche.
«Мы вновь начнем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты в зоне боевых действий (...) А чтобы Украина могла наносить удары за пределами линии фронта, я одобрил отправку ей около десяти ракет SCALP, как это обещал сделать президенту республики [Украины] Владимиру Зеленскому», — рассказал глава оборонного ведомства.
Лекорню также подчеркнул, что после окончания конфликта Франция продолжит поддержку Вооруженных сил Украины, включая поставки вооружений и тренировку военных.
Ранее Лекорню заявил, что Россия якобы является «главной угрозой» Франции среди всех других стран. По словам министра, Москва противодействует интересам Франции в Африке. Он считает, что Россия ведет информационную войну и действует «агрессивно» в отношении французских военнослужащих.