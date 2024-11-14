Обвиняемому по делу о взятке экс-главе района российского города назначили наказание

В Петербурге экс-главе Адмиралтейского района запрещено посещать администрацию

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд запретил обвиняемому по делу о взятке экс-главе Адмиралейского района Сергею Оверчуку посещать здание администрации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Оверчук обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд избрал ему наказание в виде запрета определённых действий на весь период предварительного расследования. Так, экс-главе Адмиралтейского района запрещено выезжать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, посещать здание Администрации Адмиралтейского района города, расположенного в доме №10 на Измайловском проспекте, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми, а также отправлять и получать почтово-телефонные отправления и использовать средства связи и интернет.

По данным следствия, в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2024 года он получил не менее восьми миллионов рублей в качестве взятки от руководителя коммерческих организаций, выполнявших работы по ремонту и благоустройству территорий для того, чтобы помочь ему заключить госконтракты и обеспечить выплаты по ним. Посредником выступил его заместитель Игорь Комаров. Он договорился с генеральным директором компании о том, чтобы тот передавал через него Оверчуку не менее пяти процентов от стоимости госконтракта. Спустя некоторое время в указанный период Комаров получил от коммерсанта восемь миллионов рублей.

13 ноября стало известно о задержании Оверчука.