Переодетый медведем армянин поцарапал дорогие автомобили ради страховки

В США армянин в костюме медведя поцарапал дорогие машины и потребовал страховку

В США арестовали четырех мошенников-армян, которые пытались необычным способом обмануть страховую компанию и получить выплату. Об этом пишет ABC 7.

Четыре человека были арестованы в среду, 13 ноября, в штате Калифорния в связи со страховым мошенничеством: 26-летний Рубен Тамразян, 39-летний Арарат Чиркинян, 32-летний Ваге Мурадханян и 39-летняя Альфия Цукерман. Подозреваемые подали иск в свою страховую компанию и потребовали выплату в связи с тем, что 28 января 2024 года в Лейк-Эрроухед медведь якобы забрался в их Rolls-Royce Ghost 2010 года и поцарапал салон когтями. Они предоставили компании видео, на котором был запечатлен «медведь», орудующий в салоне дорогой машины.

Изучавшим иск специалистам показалось, что «медведь» на видео на самом деле переодетый человек, о чем они сообщили в полицию. Следователи передали видео биологам из Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы, чтобы они дали экспертное заключение. Биологи заявили, что на ролике «явно человек в костюме медведя». Также были найдены два других иска в разных страховых компаниях от тех же заявителей с тем же местом и датой. Правда, в них фигурировали другие автомобили: Mercedes G63 AMG 2015 года и Mercedes E350 2022 года. К этим искам были приложены похожие видеозаписи с «медведем», царапающим салон.

Подозреваемые пытались обмануть страховые компании на сумму 141 839 долларов (14,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что зоопарк в Китае был вынужден выпустить официальное опровержение после того, как посетители заподозрили, что вместо малайского медведя в вольер посадили человека в медвежьем костюме. Спекуляции о возможном подлоге начались после того, как в сети распространилось видео, на котором малайский медведь стоит на задних ногах.