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17:49, 1 августа 2023Из жизни

В самом маленьком в мире медведе из зоопарка заподозрили переодетого человека

В Китае посетители зоопарка приняли медведя за человека в медвежьем костюме

Зоопарк на востоке Китая был вынужден выпустить официальное опровержение после того, как посетители заподозрили, что вместо малайского медведя в вольер посадили человека в медвежьем костюме. Об этом сообщает The Guardian.

Спекуляции о возможном подлоге в зоопарке города Ханчжоу начались после того, как в сети распространилось видео, на котором малайский медведь по имени Анджела стоит на задних ногах. С точки, с которой снималось видео, действительно, можно принять медведя за переодетого человека. Люди в соцсетях также указали на подозрительные меховые складки и слишком худые ноги хищника и обвинили зоопарк в мошенничестве.

30 августа из-за вирусности ролика, киперы зоопарка выпустили официальное заявление в соцсетях. «Когда речь заходит о медведях, первое, что приходит на ум, это внушительный размер и удивительная сила, однако не все медведи являются гигантами и представляют опасность. Малайские медведи — малютки, это самые маленькие медведи в мире», — написали они.

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Представитель пресс-службы зоопарка также записал аудиоопровержение для китайской соцсети WeChat. В нем он подтвердил, что медведь настоящий и добавил, что подобное мошенничество просто не могло случиться в государственном учреждении. Он подчеркнул, что в условиях сорокаградусной летней жары человек в костюме медведя «просто не продержался бы дольше пары минут и потерял бы сознание».

В зоопарке были анонсированы встречи для журналистов, чтобы они могли убедиться, что малайские медведи в вольере представляют собой реальных животных.

Малайский медведь, или бируанг, — действительно самый маленький из медведей. У него довольно длинное, но нескладное туловище, крупная голова, широкая морда и маленькие уши и короткий водоотталкивающий мех. По размеру его можно сравнить с крупной собакой, если он стоит на задних лапах, его рост обычно не превышает полутора метров.

Ранее сообщалось, что в Канаде зоопарк запретил посетителям показывать экраны своих смартфонов молодой горилле, у которой из-за одержимости гаджетами испортились отношения с сородичами. Чтобы оградить самца от дурного влияния, возле вольера пришлось поставить специальные таблички с просьбой не показывать обезьяне смартфоны.

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    Антонина Черташ
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