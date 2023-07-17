Одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

У самца гориллы в зоопарке Торонто из-за смартфонов испортились отношения с сородичами

В канадском городе Торонто зоопарк запретил посетителям показывать экраны своих смартфонов молодой горилле, у которой из-за одержимости гаджетами испортились отношения с сородичами. Об этом сообщает Daily Mirror.

13-летний самец по имени Нассир настолько увлекся короткими видео, которые ему показывают посетители, что это начало отражаться на его социальной жизни. Из-за этого в последнее время Нассир почти перестал общаться с другими гориллами. Чтобы оградить его от дурного влияния, возле вольера пришлось поставить специальные таблички с просьбой не показывать обезьяне смартфоны.

«Нассир — это буквально воплощение подростка, которого интересуют только видео. Будь его воля, он бы все время проводил с гаджетом в руке», — подтверждает Холли Росс, специалист по поведенческим особенностям зоопарка Торонто. Росс считает, что Нассир преимущественно смотрел видео с другими животными, хотя ему куда полезнее заниматься тем, чем он занимался бы в дикой природе: проводить время с сородичами.

Интерес горилл к смартфонам не впервые вынуждает персонал зоопарков принимать дополнительные меры для защиты животных. В частности, в Чикаго перед вольером с приматами установили дополнительный барьер после того, как обезьяны начали демонстрировать поведенческие отклонения из-за частых контактов со смартфонами.

Ранее сообщалось, что в американском городе Закари, штат Луизиана, попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Беглое сумчатое заметили в городе благодаря камерам видеонаблюдения.