Сенатор Джабаров назвал планы Байдена запросить поддержку для Киева напрасными

Американский лидер Джо Байден напрасно собирается запросить у Конгресса средства на поддержку Киева в 2025 году, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. На планы политика он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что политик перед своим уходом с государственного поста запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины, сообщил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

«Откровенно говоря, когда Байден стал президентом, назначил Салливана помощником по национальной безопасности, показалось, что в администрации появился умный человек, конструктивно мыслящий. Оказалось, это ошибка, это поджигатель войны, который ничего толком не решал, вводил в заблуждение российских переговорщиков. А то, что они пытаются Украине помочь до конца, чтобы оставить о себе добрую память — напрасно они это делают. Я думаю, что даже если будет такое принято решение, то новый состав и Палаты представителей, и Сената потом сможет все это заблокировать. Им покажется, что такое решение навредит национальным интересам США», — поделился сенатор.

Ранее сообщалось, что Джо Байден попросит избранного президента США Дональда Трампа во время их встречи в Белом доме продолжить оказывать военную помощь Украине. В свою очередь, газета Huffington Post со ссылкой на спикера Палаты представителей написала, что республиканцы, предварительно одержавшие победу на выборах в обеих палатах Конгресса, не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.

