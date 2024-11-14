Под Москвой таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

В Подмосковье таксист выкинул из машины ставшего инвалидом после СВО мужчину

В Солнечногорском районе Подмосковья таксист выбросил из машины мужчину-инвалида, который вернулся со специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пострадавший заявил, что он наступил на мину в зоне СВО, после чего ему ампутировали часть стопы в одном из медицинских учреждений Донецка. После операции россиянин приехал в Подмосковье — во время поездки на такси он поругался с водителем, и тот решил вышвырнуть его из салона.

Мужчину нашел на дороге другой водитель. Пострадавший лежал на земле у дороги и был укрыт курткой. На одной ноге у него был кроссовок, на другой — окровавленный бинт. Вернувшегося с СВО военного после случившегося госпитализировали.

Ранее в Челябинской области избили многодетного участника специальной военной операции. Мужчина пролежал без помощи почти сутки и не выжил. Дома его ждали жена и шесть детей.