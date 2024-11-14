В России начались сложности с деньгами на авиаперевозки

«Ъ»: субсидии на авиаперевозки не могут раздать из-за споров Минфина и Минтранса

Росавиация до конца года может не успеть распределить 19 миллиардов рублей в рамках субсидий на авиаперевозки, что серьезно усложняет планирование рейсов на следующий год для авиакомпаний. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о двух крупнейших субсидиях — на региональные рейсы в обход Москвы и полеты из центральной части России на Дальний Восток и в Калининград. Помимо них, задержано выделение средств на рейсы в рамках социально значимых маршрутов на Дальнем Востоке, которые выполняет авиакомпания «Автора».

Под угрозой более 400 маршрутов, которые выполняют около 20 перевозчиков. Общий объем субсидирования рейсов на 2025 год составляет 31 миллиард рублей. Если субсидии так и не поступят, то компаниям придется либо повышать цены, либо вносить корректировки в расписание, либо уходить с маршрута. В худшем сценарии из-за задержки в выдаче средств закроются до половины субсидируемых рейсов.

Как утверждают источники, спор ведомств касается планов Минтранса объединить две субсидии в одном новом постановлении. Однако Минфин, год назад изменивший в целом подход к субсидированию, не принимает документы от коллег. Впрочем, один из собеседников издания считает, что вопрос затягивается из-за сокращения общего объема выделяемых средств. Потому что если это не так, то впору говорить о бюрократическом хаосе.

В Минтрансе опровергли планы по объединению программ субсидирования, но признали, что внесли в них некие «сутевые изменения», которые необходимо одобрить. Их чиновники объяснили необходимостью корректировки формата поддержки спустя более десяти лет с начала функционирования. При этом ведомство подчеркнуло, что авиакомпаниям даны указания открывать продажи на субсидируемые направления, чтобы обеспечить пассажиров доступными билетами.

Ранее сообщалось, что из-за долгов по платежам за лизинг могут обанкротиться около трех десятка авиакомпаний, которые обеспечивают 26 процентов пассажирских перевозок внутри России.

