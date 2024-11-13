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08:23, 13 ноября 2024Экономика

Авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

«Известия»: авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Проблемы с лизинговыми самолетами могут затронуть три десятка авиакомпаний, которые обеспечивают 26 процентов пассажирских перевозок внутри Российской Федерации. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что с введением санкций некоторые авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство собирается списать эти долги. Однако, если это произойдет, в следующем году перевозчикам начислят 25 процентов налога на прибыль с этих сумм.

Как отмечает Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ), налог сильно навредит финансовому положению российских авиакомпаний, и может привести к их банкротству.

Ранее стало известно, что билеты на перелеты по России подорожали на 17 процентов в первом полугодии 2024 года — средняя цена перелета в эконом-классе составила 7,3 тысячи рублей в расчете на тысячу километров. Авиакомпании объясняют такой рост сложностями с импортом запчастей из-за санкций и изменением поведения пассажиров.

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