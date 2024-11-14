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22:09, 14 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии назвал недопустимым давление на депутатов со стороны оппозиции

Президент Абхазии Бжания назвал недопустимым давление оппозиции на депутатов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью телеканалу «Абаза-ТВ» назвал недопустимым давление на депутатов парламента со стороны оппозиции в день рассмотрения закона о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Глава республики подчеркнул, что избранный населением законодательный орган и его легитимные представители должны иметь возможность принимать решения в спокойной обстановке.

«Мы такого рода давление на депутатов не позволим, государство на это будет реагировать. Если некоторые члены оппозиции пойдут по такому пути, они соответствующим образом будут наказаны», — заявил Бжания.

Он добавил, что оппозиционеры могут изложить альтернативную точку зрения на пресс-конференции, написать соответствующие письма или иным образом на законных акциях, однако пугать депутатов недопустимо. Президент предостерег от подобных действий и напомнил о необходимости соблюдать правила.

Ночью 12 ноября в абхазском городе Сухуми из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Протестующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.

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