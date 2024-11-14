Президент Абхазии назвал недопустимым давление на депутатов со стороны оппозиции

Президент Абхазии Бжания назвал недопустимым давление оппозиции на депутатов

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью телеканалу «Абаза-ТВ» назвал недопустимым давление на депутатов парламента со стороны оппозиции в день рассмотрения закона о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Глава республики подчеркнул, что избранный населением законодательный орган и его легитимные представители должны иметь возможность принимать решения в спокойной обстановке.

«Мы такого рода давление на депутатов не позволим, государство на это будет реагировать. Если некоторые члены оппозиции пойдут по такому пути, они соответствующим образом будут наказаны», — заявил Бжания.

Он добавил, что оппозиционеры могут изложить альтернативную точку зрения на пресс-конференции, написать соответствующие письма или иным образом на законных акциях, однако пугать депутатов недопустимо. Президент предостерег от подобных действий и напомнил о необходимости соблюдать правила.

Ночью 12 ноября в абхазском городе Сухуми из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, начались массовые акции протеста. Протестующие перекрыли трассы и вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности.

