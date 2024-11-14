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16:44, 14 ноября 2024Россия

При обстреле со стороны ВСУ под Луганском пострадал российский замминистра

В ЛНР при обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Луганской народной республике (ЛНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как стало известно, в момент обстрела Агаев находился с рабочей поездкой в Кременной, где курировал работу астраханских восстановительных бригад.

Сейчас замминистра находится в одном из лечебных учреждений республики. Характер ранений Агаева не раскрывается. «Его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в Астрахань для проведения детального обследования и последующей реабилитации», — сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

ЖЗЛ
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