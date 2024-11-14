При обстреле со стороны ВСУ под Луганском пострадал российский замминистра

В ЛНР при обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев

В Луганской народной республике (ЛНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как стало известно, в момент обстрела Агаев находился с рабочей поездкой в Кременной, где курировал работу астраханских восстановительных бригад.

Сейчас замминистра находится в одном из лечебных учреждений республики. Характер ранений Агаева не раскрывается. «Его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в Астрахань для проведения детального обследования и последующей реабилитации», — сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.