Ушедшего на СВО главу российского района опознавали в два этапа

161.ru: ушедшего на СВО главу Цимлянского района опознавали в два этапа

Главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, который добровольно ушел на специальную военную операцию (СВО), родственники опознавали в два этапа. Об этом сообщил региональный портал 161.ru.

Семья отметила, что похороны россиянина состоятся в ближайшее время. Родственники рассказали, что Светличного сначала опознали по документам и жетону, затем по ДНК.

Главе Цимлянского района было 58 лет. В августе 2023-го Светличный поделился, что отправится в зону боевых действий на Украину — на это он решался больше года.

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