Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

Красноярский депутат Енджиевский заявил, что готов к службе в зоне СВО

Депутат заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский, фото которого вызвали обсуждение в сети, заверил, что готов к службе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Подъем».

О планах Ендиевского стало известно 13 ноября. Часть интернет-пользователей обратила внимание на большой вес мужчины. В ответ парламентарий объяснил, что в сети обсуждаются фотографии трехлетней давности, и с тех пор он похудел.

«За здоровье не опасаюсь, с моим здоровьем все хорошо. Принято решение обдуманно, взвешенно, иду туда с учетом своей гражданской позиции, — подчеркнул депутат. — Очень много и позитивных отзывов, и сомнений в моих возможностях, но я бы хотел, чтобы мое решение послужило примером для других людей».

Енджиевский также рассказал, что уже неоднократно бывал в зоне СВО, так как с 2022 года возит туда гуманитарную помощь. Сейчас политик проходит медосмотры и готовится заключить контракт с Минобороны. Где будет проходить служба, депутат пока не знает.

Ранее на СВО отправился замглавы администрации города Ухта Виталий Зарубин. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. Губернатор назвал решение чиновника примером мужества и пожелал ему удачи.