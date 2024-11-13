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10:31, 13 ноября 2024Россия

Российский застройщик подписал контракт и собрался не за деньгами на СВО

Красноярский застройщик подписал контракт с Минобороны и собрался на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Захар Енджиевский

Захар Енджиевский. Фото: страница «Законодательное Собрание Красноярского края» во «ВКонтакте»

Депутат и застройщик из Красноярского края Захар Енджиевский подписал контракт с Минобороны России и собрался, по его признанию, не за деньгами, на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По данным издания, Енджиевский сейчас проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением. В конце этого месяца он планирует оказаться в учебном подразделении.

Депутат отметил, что контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает. Свое решение Енджиевский назвал взвешенным и обдуманным. Он подчеркнул, что исходит из гражданской позиции.

Ранее стало известно, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подписал контракт с Минобороны России и добровольно уехал на спецоперацию.

ЖЗЛ
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