Российский застройщик подписал контракт и собрался не за деньгами на СВО

Красноярский застройщик подписал контракт с Минобороны и собрался на СВО

Депутат и застройщик из Красноярского края Захар Енджиевский подписал контракт с Минобороны России и собрался, по его признанию, не за деньгами, на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

По данным издания, Енджиевский сейчас проходит медосмотры и готовится заключить контракт с добровольческим подразделением. В конце этого месяца он планирует оказаться в учебном подразделении.

Депутат отметил, что контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает. Свое решение Енджиевский назвал взвешенным и обдуманным. Он подчеркнул, что исходит из гражданской позиции.

Ранее стало известно, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подписал контракт с Минобороны России и добровольно уехал на спецоперацию.