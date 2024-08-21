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15:14, 21 августа 2024Россия

Российский депутат подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО

Е1.ru: свердловский депутат подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Алексей Коробейников

Алексей Коробейников. Фото: Telegram-канал «АЛЕКСЕЙ КОРОБЕЙНИКОВ»

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подписал контракт с Минобороны России и добровольно уехал на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Он признался, что был в Донбассе уже восемь раз. Коробейников пообещал, что его депутатская работа в связи с отъездом в зону боевых действий прерываться не будет.

«В периоды моего отсутствия по всем вопросам вы можете обращаться к моим помощникам», — заверил парламентарий.

Коробейников опубликовал в соцсетях фотографию в боевой экипировке и с автоматом Калашникова.

Ранее помогающий участникам спецоперации депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов получил письмо с угрозами. В тексте, пришедшем на электронную почту парламентария, неизвестный предупреждает Иванова о некоем несчастном случае, который может случиться через год.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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