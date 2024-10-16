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10:46, 16 октября 2024Россия

Заммэра российского города ушел на СВО

Замруководителя администрации Ухты Зарубин добровольно отправился в зону СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Заместитель руководителя администрации города Ухта Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в Telegram-канале.

Комментируя решение заммэра Ухты, глава республики отметил, что поступок Зарубина является настоящим примером мужества и показывает, что новое поколение Коми готово защищать страну делом.

«Такие инициативы демонстрируют единство нашего народа перед лицом современных вызовов. Уверен, наш земляк внесет вклад в общую победу России», — написал Уйба. Он пожелал бойцам СВО удачи и возвращения домой с победой.

Ранее министром здравоохранения Республики Алтай стал ушедший на СВО депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Он также получил пост зампредседателя правительства региона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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