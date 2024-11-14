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08:17, 14 ноября 2024Бывший СССР

Прибытие бойцов «Азова» под Часов Яр объяснили

Марочко: бойцы «Азова» переброшены в район Часова Яра для устрашения солдат ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинское командование перебросило бойцов бригады «Азов »(запрещенная в России террористическая организация) в район Часова Яра для устрашения солдат других подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие боевиков 12-й бригады специального назначения "Азов". В задачи прибывшего взвода входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По словам бывшего военнослужащего, в большей мере поставленную задачу азовцы могут выполнять за счет карательных методов и устрашения военнослужащих из других подразделений. Он также отметил, что в данном районе ВСУ могут начать использовать тяжелые ударные беспилотники «Баба-яга», которые стали «"визитной карточкой" украинских националистов».

Ранее стало известно, что Россия обменяла девять женщин, служивших в бригаде «Азов». Как рассказала адвокат Татьяна Степкина, военнопленные работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе на должности поваров.

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