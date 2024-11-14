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12:56, 14 ноября 2024Россия

В Госдуме ответили на призыв российского священника отменить материнский капитал

Останина: вместо отмены маткапитала надо расширить направления его использования
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Вместо того чтобы отменять материнский капитал, надо расширить направления его использования, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на призыв российского священника Максима Миняйло отменить в России этот вид выплаты.

«Надо для этого спросить у семей — полезен материнский капитал или нет? Совершенно очевидно, что да, 90 процентов средств от маткапитала идут на внесение первоначального взноса на строительство жилья, но другого способа сейчас получить жилье просто нет. Поэтому отказать в этом праве мы не можем», — заявила Останина.

Депутат отметила, что, помимо покупки жилья, средства от маткапитала могут идти, например, на образование детей.

Вместо того чтобы отменять маткапитал, надо расширить направления его использования. Предположим, направлять маткапитал на приобретение автомобиля российского производства или дать семье возможность самостоятельно распоряжаться маткапиталом

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Понимая логику размышления человека, который это предлагает, я одновременно хотела бы напомнить ему, что у нас 20 процентов семей с детьми могут позволить себе купить только продукты питания, а 60 процентов не могут позволить себе купить предметы длительного пользования. Поэтому появление в семье даже первого ребенка влечет попадание этой семьи в категорию малоимущих. Я за увеличение мер поддержки. Я за совершенствование этих мер поддержки», — сообщила председатель профильного комитета Госдумы.

При этом, по мнению депутата, многие семьи отказались бы от каких-либо пособий, если бы была гарантированная работа, достойная заработная плата и возможность получить бесплатное жилье от государства.

«Вот тогда можно и отменять [материнский капитал]. А пока делать это рано», — заключила Останина.

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Ранее старший священник Храма на Крови Максим Миняйло из Екатеринбурга призвал отменить материнский капитал. Священнослужитель пояснил, что это помощь не россиянкам, а девелоперам и строителям. Миняйло отметил, что вместо него следует выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка.

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