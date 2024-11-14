Просидевший 17 дней в окопе раненый боец СВО отпилил себе загноившуюся ногу ножом

Раненый боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отпилил себе ногу ножом

Российский военнослужащий из Горного района Якутии 17 дней провел в окопе в зоне специальной военной операции (СВО) и был вынужден отрезать себе ногу ножом. О мужчине рассказал военкор Евгений Лисицын в Telegram.

Журналист опубликовал видео, на котором оператор снимает бойца, представившегося Александром. Из их разговора следует, что у раненого россиянина в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить заражения крови, конечность необходимо было ампутировать, однако сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего, сам взялся за нож и отпилил кость выше колена.

На каком направлении СВО и когда именно произошли описываемые события, не уточняется.

Ранее боец СВО Дарио Ристич рассказал, что провел семь дней без еды и воды под завалами в зоне спецоперации. Как стало известно, мужчина подорвался на мине, но вышел и сумел отползти в укрытие. Там он перевязал поврежденную взрывом ногу, но позже был вынужден ампутировать себе перебитую конечность.