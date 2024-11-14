Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 14 ноября 2024Россия

Просидевший 17 дней в окопе раненый боец СВО отпилил себе загноившуюся ногу ножом

Раненый боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отпилил себе ногу ножом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV»

Российский военнослужащий из Горного района Якутии 17 дней провел в окопе в зоне специальной военной операции (СВО) и был вынужден отрезать себе ногу ножом. О мужчине рассказал военкор Евгений Лисицын в Telegram.

Журналист опубликовал видео, на котором оператор снимает бойца, представившегося Александром. Из их разговора следует, что у раненого россиянина в окопе загноилась нога. Чтобы не допустить заражения крови, конечность необходимо было ампутировать, однако сослуживцы военного побоялись это сделать. Тогда мужчина, вколов себе последнюю ампулу обезболивающего, сам взялся за нож и отпилил кость выше колена.

На каком направлении СВО и когда именно произошли описываемые события, не уточняется.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Ранее боец СВО Дарио Ристич рассказал, что провел семь дней без еды и воды под завалами в зоне спецоперации. Как стало известно, мужчина подорвался на мине, но вышел и сумел отползти в укрытие. Там он перевязал поврежденную взрывом ногу, но позже был вынужден ампутировать себе перебитую конечность.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ. Его уничтожил российский дрон

      Появление слухов о выборах президента Украины объяснили

      Сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже после утечки плана Израиля

      Анна Седокова намекнула на воссоединение с третьим мужем

      Бывшая российская фигуристка высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами

      Россия заметно нарастила вывоз нефти

      Трамп встретится с первым иностранным лидером после победы на выборах

      Полиция задержала афериста-уголовника за обман российских военных

      На европейскую страну обрушилось наводнение

      Дачникам напомнили об обязанности убирать снег на участке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше