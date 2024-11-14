Пятеро жителей российского региона стали лотерейными миллионерами

Несколько жителей Тюменской области стали лотерейными миллионерами

С начала 2024 года несколько жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею. Об этом пишет Ura.ru.

В общей сложности их насчитывается пять человек. Победители купили лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в местных почтовых отделениях.

«Сумма выигрыша каждого счастливца составила миллион рублей», — пишет издание. Также стало известно, что россияне приобретали лотерейные билеты в Тюмени, Заводоуковске и Викуловском районе региона.

Ранее житель Ярославской области выиграл в лотерею десятки миллионов рублей. В общей сложности россиянин получил 25,8 миллиона рублей. При этом он до сих пор не забрал приз.

