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16:46, 14 ноября 2024Моя страна

Пятеро жителей российского региона стали лотерейными миллионерами

Несколько жителей Тюменской области стали лотерейными миллионерами
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

С начала 2024 года несколько жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею. Об этом пишет Ura.ru.

В общей сложности их насчитывается пять человек. Победители купили лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в местных почтовых отделениях.

«Сумма выигрыша каждого счастливца составила миллион рублей», — пишет издание. Также стало известно, что россияне приобретали лотерейные билеты в Тюмени, Заводоуковске и Викуловском районе региона.

Ранее житель Ярославской области выиграл в лотерею десятки миллионов рублей. В общей сложности россиянин получил 25,8 миллиона рублей. При этом он до сих пор не забрал приз.

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