Россиянин выиграл десятки миллионов рублей в лотерею и не забрал приз

Житель Ярославской области выиграл в лотерею 25,8 миллиона рублей

Житель Ярославской области выиграл в лотерею десятки миллионов рублей. Об этом пишет Aif.ru.

В общей сложности россиянин получил 25,8 миллиона рублей. При этом он до сих пор не забрал приз.

Отмечается, что счастливчик приобрел выигрышный билет в мобильном приложении за 100 рублей.

Ранее житель Пермского края выиграл миллионы рублей в лотерею, угадав девять чисел в билете. В общей сложности мужчина получил 15 миллионов рублей. Отмечается, что россиянин приобрел билет за тысячу рублей в мобильном приложении.