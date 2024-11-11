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19:46, 11 ноября 2024Моя страна

Россиянин угадал девять чисел и выиграл 15 миллионов рублей в лотерею

Житель Пермского края выиграл 15 миллионов в лотерею
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Пермского края выиграл миллионы рублей в лотерею, угадав девять чисел в билете. Об этом пишет портал 59.ru.

В общей сложности мужчина получил 15 миллионов рублей. Отмечается, что россиянин приобрел билет за тысячу рублей в мобильном приложении.

Пермяк отгадал восемь чисел в первом поле и еще одно во втором.

Ранее житель Волгоградской области выиграл в лотерею почти девять миллионов рублей за несколько минут. Россиянин приобрел лотерейный билет 2 ноября за считаные минуты до начала розыгрыша. В итоге он стал обладателем суперприза — свыше 8,9 миллиона рублей.

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