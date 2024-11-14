Пытавшегося утопить девушку в фонтане из-за синих волос бойца смертельно ранили на СВО

Пытавшегося утопить девушку в фонтане жителя Урала смертельно ранили на СВО

Жителя города Каменск-Уральский Свердловской области Руслан Шишигин, который пытался утопить девушку в фонтане из-за синих волос, смертельно ранили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу «Виртуальный Каменск».

По сведениям издания, 32-летний российский боец был представлен командованием части к ордену Мужества. Он подписал контракт с Минобороны весной этого года, его прикрепили к мотострелковому подразделению.

В октябре 2023 года суд приговорил Шишигина к трем годам, а его друга Михаила Колмогорцева к трем годам и двум месяцам колонии за нападение на 18-летнюю девушку в Каменске-Уральском. Прошлым летом мужчины пытались утопить в фонтане несчастную из-за ее внешнего вида. Кроме того, им не понравилось, что она назвала себя еврейкой.

Ранее сообщалось, что участник СВО Андрей Бурычин, признанный медиками негодным к службе из-за психического расстройства, сбежал из воинской части. Его адвокат пояснил, что парень хотел вернуться на родину, чтобы пообщаться с командованием.