Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:20, 14 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт необходимый для снижения риска болезни Альцгеймера возраст отказа от алкоголя

Невролог Рестак: для снижения риска деменции надо бросить пить алкоголь в 65 лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американский врач-невролог, эксперт по деменции Ричард Рестак раскрыл точный возраст, когда необходимо полностью отказаться от алкоголя, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера. Его слова приводит издание Daily Mail.

Рестак посоветовал полностью бросить пить спиртное в 65 лет, чтобы избежать развития старческого слабоумия. «Я настоятельно рекомендую, если вам 65 лет и больше, полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона», — заявил он.

Врач объяснил, что алкоголь — это хоть и слабый, но все же нейротоксин, вредный для нервных клеток, поэтому крайне важно воздержаться от его употребления в том возрасте, когда их сохранение имеет решающее значение. Он уточнил, что даже одна или две порции спиртных напитков, выпитые в течение нескольких недель, ускоряют возрастные повреждения нервных клеток мозга, а по достижении возраста 65 лет риск деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые пять лет.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Растак подчеркнул, что отказ от алкоголя поможет защитить память, позволит не сбиваться при освоении новых задач и предупредит трудности с концентрацией внимания, что важно для профилактики слабоумия.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера. По ее словам, из-за длительного нервного перенапряжения у человека могут начаться проблемы с краткосрочной памятью, запоминанием новой информации и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы. Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, добавила она.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

      Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

      Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

      Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

      В Москве обрушились продажи одного типа жилья

      Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

      Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

      В российском городе прорвался «гейзер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше