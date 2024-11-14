Раскрыт необходимый для снижения риска болезни Альцгеймера возраст отказа от алкоголя

Невролог Рестак: для снижения риска деменции надо бросить пить алкоголь в 65 лет

Американский врач-невролог, эксперт по деменции Ричард Рестак раскрыл точный возраст, когда необходимо полностью отказаться от алкоголя, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера. Его слова приводит издание Daily Mail.

Рестак посоветовал полностью бросить пить спиртное в 65 лет, чтобы избежать развития старческого слабоумия. «Я настоятельно рекомендую, если вам 65 лет и больше, полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона», — заявил он.

Врач объяснил, что алкоголь — это хоть и слабый, но все же нейротоксин, вредный для нервных клеток, поэтому крайне важно воздержаться от его употребления в том возрасте, когда их сохранение имеет решающее значение. Он уточнил, что даже одна или две порции спиртных напитков, выпитые в течение нескольких недель, ускоряют возрастные повреждения нервных клеток мозга, а по достижении возраста 65 лет риск деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые пять лет.

Растак подчеркнул, что отказ от алкоголя поможет защитить память, позволит не сбиваться при освоении новых задач и предупредит трудности с концентрацией внимания, что важно для профилактики слабоумия.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера. По ее словам, из-за длительного нервного перенапряжения у человека могут начаться проблемы с краткосрочной памятью, запоминанием новой информации и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы. Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, добавила она.